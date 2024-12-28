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Германия — Финляндия, результат матча 28 декабря 2024, счет 1:3, МЧМ по хоккею 2025

Сборная Финляндии выиграла у команды Германии на МЧМ-2025
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Германии и Финляндии. Победу со счётом 3:1 одержали финские хоккеисты.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
27 декабря 2024, пятница. 23:30 МСК
Германия U20
Окончен
1 : 3
Финляндия U20
0:1 Пиениниеми (Хелениус, Кивихарью) – 17:30 (5x5)     0:2 Аласиуруа (Уронен, Нурми) – 25:10 (5x5)     1:2 Загер (Зумпф) – 27:24 (5x5)     1:3 Киискинен (Хюннинен, Хелениус) – 58:43 (en)    

На 18-й минуте счёт открыл защитник молодёжной сборной Финляндии Эмиль Пиениниеми. На 26-й минуте нападающий Артту Аласиуруа удвоил преимущество скандинавской сборной, двумя минутами позже немецкий форвард Клеменс Загер сократил отставание своей команды до минимума. На 59-й минуте финский нападающий Ессе Киискинен установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

Ранее сборная Финляндии уступила Канаде со счётом 0:4, Германия проиграла команде США со счётом 4:10.

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