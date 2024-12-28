Сборная Финляндии выиграла у команды Германии на МЧМ-2025

В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Германии и Финляндии. Победу со счётом 3:1 одержали финские хоккеисты.

На 18-й минуте счёт открыл защитник молодёжной сборной Финляндии Эмиль Пиениниеми. На 26-й минуте нападающий Артту Аласиуруа удвоил преимущество скандинавской сборной, двумя минутами позже немецкий форвард Клеменс Загер сократил отставание своей команды до минимума. На 59-й минуте финский нападающий Ессе Киискинен установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

Ранее сборная Финляндии уступила Канаде со счётом 0:4, Германия проиграла команде США со счётом 4:10.

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