«Овечкин незаменим». Защитник «Вашингтона» Карлсон — о капитане «столичных»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о капитане столичной команды Александре Овечкине.

«Вы только посмотрите, как он катается сам по себе и веселится, словно ребёнок на перемене. Это забавное чувство. Для меня это весело. Я уверен, что у молодых ребят, которые не так давно выступают в НХЛ, голова идёт кругом, когда он появляется в зале, и это здорово. Приятно, что он рядом. Он добивается больших успехов, и рядом с ним его самые преданные поклонники.

Его невозможно заменить. Вы не можете заменить его личность, его присутствие, все эти вещи. Его способности на льду, его результативность — нет никого, похожего на него. Я играл со многими парнями. Нет ни одного человека, похожего на него», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

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Тренировка Овечкина в хоккейной амуниции после травмы: