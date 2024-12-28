Швеция разгромила Казахстан на МЧМ-2025, забросив восемь шайб

В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду «Ти-Ди Плэйс Арены» в столице Канады Оттаве завершился матч группы B молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Швеции и Казахстана. Разгромную победу со счётом 8:1 одержали шведские хоккеисты.

Заброшенными шайбами в составе сборной Швеции отметились нападающие Виктор Эклунд, Давид Эдстрём, Линус Эрикссон, Феликс Нильссон, Антон Вальберг (дубль), Оскар Вуоллет и Давид Гранберг. Гол престижа молодёжки Казахстана при счёте 0:6 на 38-й минуте оформил нападающий Артур Гросс с передач Никиты Ситникова и защитника Бейбарыса Оразова.

Ранее молодёжная сборная Швеции со счётом 5:2 взяла верх над Словакией. Для команды Казахстана эта игра стала первой на турнире.

Видео: Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой