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Швеция — Казахстан, результат матча 28 декабря 2024, счет 8:1, МЧМ по хоккею 2025

Швеция разгромила Казахстан на МЧМ-2025, забросив восемь шайб
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду «Ти-Ди Плэйс Арены» в столице Канады Оттаве завершился матч группы B молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Швеции и Казахстана. Разгромную победу со счётом 8:1 одержали шведские хоккеисты.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
28 декабря 2024, суббота. 01:00 МСК
Швеция U20
Окончен
8 : 1
Казахстан U20
1:0 Эклунд (Вилландер, Вальберг) – 05:53 (5x5)     2:0 Эдстрём (Густавссон, Халлквист) – 09:20 (5x5)     3:0 Эрикссон (Гранберг, Хедквист) – 11:58 (5x5)     4:0 Нильссон (Хуртиг, Вальберг) – 13:36 (5x5)     5:0 Вальберг (Форсфьелль, Эклунд) – 19:47 (5x5)     6:0 Вальберг (Линдштейн, Стенберг) – 32:18 (5x4)     6:1 Гросс (Ситников, Оразов) – 37:28 (5x5)     7:1 Вуоллет (Форсфьелль, Густавссон) – 45:24 (5x5)     8:1 Гранберг – 48:44 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе сборной Швеции отметились нападающие Виктор Эклунд, Давид Эдстрём, Линус Эрикссон, Феликс Нильссон, Антон Вальберг (дубль), Оскар Вуоллет и Давид Гранберг. Гол престижа молодёжки Казахстана при счёте 0:6 на 38-й минуте оформил нападающий Артур Гросс с передач Никиты Ситникова и защитника Бейбарыса Оразова.

Ранее молодёжная сборная Швеции со счётом 5:2 взяла верх над Словакией. Для команды Казахстана эта игра стала первой на турнире.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025

Видео: Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой

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