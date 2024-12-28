Далин вышел на чистое второе место в истории «Баффало» по количеству периодов с 2+ очками

Шведский защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин отметился двумя результативными передачами в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», который продолжается в эти минуты.

Таким образом, 24-летний швед провёл свой 26-й период за карьеру в сильнейшей лиге мира, в котором ему удалось набрать более одного очка. По этому показателю он обошёл Джона ван Боксмира (25) и вышел на чистое второе место в истории франшизы. Лидером является Фил Хаусли (60).

Всего в нынешнем сезоне на счету Далина, с учётом этой игры, 25 (6+19) очков в 28 матчах.

Напомним, в прошлом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:1) «Баффало» удалось прервать 13-матчевую серию поражений, которая началась ещё 28 ноября.