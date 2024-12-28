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Далин вышел на чистое второе место в истории «Баффало» по количеству периодов с 2+ очками

Далин вышел на чистое второе место в истории «Баффало» по количеству периодов с 2+ очками
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Шведский защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин отметился двумя результативными передачами в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», который продолжается в эти минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Бенсон (Далин, Байрэм) – 09:51     2:0 Так (Томпсон, Далин) – 12:23     3:0 Куинн (Козенс, Петерка) – 12:38     4:0 Козенс (Куинн) – 19:18     4:1 Бертуцци (Холл, Бедард) – 36:39     4:2 Джонс (Марун, Райхель) – 43:04     5:2 Так (Маклауд, Лафферти) – 45:48     6:2 Так – 55:06    

Таким образом, 24-летний швед провёл свой 26-й период за карьеру в сильнейшей лиге мира, в котором ему удалось набрать более одного очка. По этому показателю он обошёл Джона ван Боксмира (25) и вышел на чистое второе место в истории франшизы. Лидером является Фил Хаусли (60).

Всего в нынешнем сезоне на счету Далина, с учётом этой игры, 25 (6+19) очков в 28 матчах.

Напомним, в прошлом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:1) «Баффало» удалось прервать 13-матчевую серию поражений, которая началась ещё 28 ноября.

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