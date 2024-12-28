Хет-трик Митчелла Марнера помог «Торонто» победить в гостях «Детройт»

В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

В составе «Торонто» хет-триком отметился канадский нападающий Митчелл Марнер, который записал на свой счёт вторую, третью и четвёртую шайбы «кленовых листьев». Также в составе гостей отличились Давид Кемпф и Николас Робертсон, голы «Детройта» на счету Лукаса Рэймонда и Симона Эдвинссона.

«Мэйпл Лифс» выиграли после двух поражений кряду и поднялись на третье место в Восточной конференции. «Ред Уингз» проиграли четвёртую встречу подряд.