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Детройт Ред Уингз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 28 декабря 2024, счет 2:5, НХЛ 2024-2025

Хет-трик Митчелла Марнера помог «Торонто» победить в гостях «Детройт»
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Кемпф (Лоренц) – 02:29     0:2 Марнер (Таварес, Майерс) – 08:16     0:3 Марнер (Нюландер, Таварес) – 19:28 (pp)     0:4 Марнер (Экман-Ларссон, Пасиоретти) – 36:23     0:5 Робертсон (Доми, Макманн) – 39:58     1:5 Рэймонд (Зайдер, Ларкин) – 48:17 (pp)     2:5 Эдвинссон (Тарасенко, Комфер) – 52:08    

В составе «Торонто» хет-триком отметился канадский нападающий Митчелл Марнер, который записал на свой счёт вторую, третью и четвёртую шайбы «кленовых листьев». Также в составе гостей отличились Давид Кемпф и Николас Робертсон, голы «Детройта» на счету Лукаса Рэймонда и Симона Эдвинссона.

«Мэйпл Лифс» выиграли после двух поражений кряду и поднялись на третье место в Восточной конференции. «Ред Уингз» проиграли четвёртую встречу подряд.

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