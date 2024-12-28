«Коламбус» обыграл «Бостон» в матче с семью очками у россиян

В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (6:2).

Дублями в составе победителей отметились Дмитрий Воронков и Шон Монахан. Ещё по шайбе записали на свой счёт Адам Фантилли и Кирилл Марченко.

На счету Марченко в этом матче также ассистентский дубль. Помимо него ассистами отметились Иван Проворов и всё тот же Дмитрий Воронков.

У «Бостона» голы забили Павел Заха и Чарли Койл.

«Блю Джекетс» набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Брюинз» остались с 42 очками и идут третьими в Атлантическом дивизионе.