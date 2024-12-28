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«Коламбус» обыграл «Бостон» в матче с семью очками у россиян

«Коламбус» обыграл «Бостон» в матче с семью очками у россиян
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В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (6:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Монахан (Веренски, Марченко) – 11:29 (pp)     1:1 Заха (Пастрняк) – 15:13     2:1 Фантилли (Воронков, Проворов) – 27:00     3:1 Монахан (Веренски, Фаббро) – 28:13     4:1 Воронков (Джонсон, Веренски) – 29:47 (pp)     5:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 39:14 (pp)     6:1 Марченко (Пюухтия, Джонсон) – 43:04     6:2 Койл (Линдхольм, Маршан) – 44:08    

Дублями в составе победителей отметились Дмитрий Воронков и Шон Монахан. Ещё по шайбе записали на свой счёт Адам Фантилли и Кирилл Марченко.

На счету Марченко в этом матче также ассистентский дубль. Помимо него ассистами отметились Иван Проворов и всё тот же Дмитрий Воронков.

У «Бостона» голы забили Павел Заха и Чарли Койл.

«Блю Джекетс» набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Брюинз» остались с 42 очками и идут третьими в Атлантическом дивизионе.

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