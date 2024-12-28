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Зак Веренски установил персональный рекорд по ассистам в матче с «Бостоном»

Зак Веренски установил персональный рекорд по ассистам в матче с «Бостоном»
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отметился четырьмя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Монахан (Веренски, Марченко) – 11:29 (pp)     1:1 Заха (Пастрняк) – 15:13     2:1 Фантилли (Воронков, Проворов) – 27:00     3:1 Монахан (Веренски, Фаббро) – 28:13     4:1 Воронков (Джонсон, Веренски) – 29:47 (pp)     5:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 39:14 (pp)     6:1 Марченко (Пюухтия, Джонсон) – 43:04     6:2 Койл (Линдхольм, Маршан) – 44:08    

Этот результат помог 27-летнему Веренски установить персональный рекорд за карьеру в НХЛ по ассистам в одном матче. Примечательно, что только два хоккеиста в истории «Коламбуса» делали пять результативных передач за одну игру, и оба нападающие: Эспен Кнутсен и Артемий Панарин.

Всего в нынешнем сезоне на счету американца 39 (11+28) очков в 36 матчах.

«Блю Джекетс» набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «жакеты» 29 декабря вновь встретятся с «Бостоном», однако теперь матч пройдёт на домашнем льду «Брюинз».

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