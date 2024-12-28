Зак Веренски установил персональный рекорд по ассистам в матче с «Бостоном»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отметился четырьмя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:2).

Этот результат помог 27-летнему Веренски установить персональный рекорд за карьеру в НХЛ по ассистам в одном матче. Примечательно, что только два хоккеиста в истории «Коламбуса» делали пять результативных передач за одну игру, и оба нападающие: Эспен Кнутсен и Артемий Панарин.

Всего в нынешнем сезоне на счету американца 39 (11+28) очков в 36 матчах.

«Блю Джекетс» набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «жакеты» 29 декабря вновь встретятся с «Бостоном», однако теперь матч пройдёт на домашнем льду «Брюинз».