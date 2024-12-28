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Дмитрий Воронков признан второй звездой матча «Коламбус» — «Бостон»

Дмитрий Воронков признан второй звездой матча «Коламбус» — «Бостон»
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился дублем и результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Монахан (Веренски, Марченко) – 11:29 (pp)     1:1 Заха (Пастрняк) – 15:13     2:1 Фантилли (Воронков, Проворов) – 27:00     3:1 Монахан (Веренски, Фаббро) – 28:13     4:1 Воронков (Джонсон, Веренски) – 29:47 (pp)     5:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 39:14 (pp)     6:1 Марченко (Пюухтия, Джонсон) – 43:04     6:2 Койл (Линдхольм, Маршан) – 44:08    

По итогам игры НХЛ признала 24-летнего Воронкова второй звездой матча. Звание первой звезды досталось защитнику «жакетов» Заку Веренски, на счету которого в этой встрече ассистентский покер. Третьей звездой признали форварда «Коламбуса» Шона Монахана, отметившегося дублем.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 22 (12+10) очка в 27 матчах.

«Блю Джекетс» набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «жакеты» 29 декабря вновь встретятся с «Бостоном», однако теперь матч пройдёт на домашнем льду «Брюинз».

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