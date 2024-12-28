Дмитрий Воронков признан второй звездой матча «Коламбус» — «Бостон»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился дублем и результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:2).

По итогам игры НХЛ признала 24-летнего Воронкова второй звездой матча. Звание первой звезды досталось защитнику «жакетов» Заку Веренски, на счету которого в этой встрече ассистентский покер. Третьей звездой признали форварда «Коламбуса» Шона Монахана, отметившегося дублем.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 22 (12+10) очка в 27 матчах.

«Блю Джекетс» набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «жакеты» 29 декабря вновь встретятся с «Бостоном», однако теперь матч пройдёт на домашнем льду «Брюинз».