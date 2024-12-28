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Латвия — Канада, результат матча 28 декабря 2024, счет 3:2 Б, МЧМ по хоккею 2025

Канада сенсационно потеряла очки с Латвией на МЧМ-2025, уступив по буллитам
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Латвии и Канады. Хозяева турнира канадцы сенсационно проиграли по буллитам — итоговый счёт 3:2 Б в пользу латвийцев.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
28 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Латвия U20
Окончен
3 : 2
Б
Канада U20
0:1 Лучанко – 23:28 (4x5)     1:1 Матейко (Османис) – 53:18 (5x4)     1:2 Ритчи (Коуэн, Бодуан) – 54:22 (5x4)     2:2 Буланс (Лившиц, Османис) – 57:31 (5x4)     3:2 Матейко – 65:00    

Все шайбы в этой встрече были заброшены в неравных составах. На 24-й минуте канадский нападающий Джетт Лучанко открыл счёт во время игры своей команды в меньшинстве. На 54-й минуте латвийский форвард Эрик Матейко реализовал численное преимущество своей команды. Минуту спустя Калум Ритчи в большинстве вновь вывел сборную Канады вперёд. За две с половиной минуты до сирены Петерис Буланс в ситуации «пять на четыре» снова сравнял счёт, переведя встречу в овертайм, который также не выявил победителя.

В серии буллитов первый 15 дуэлей завершились в пользу вратарей, только в восьмой сессии Матейко принёс итоговую победу Латвии.

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