Канада сенсационно потеряла очки с Латвией на МЧМ-2025, уступив по буллитам

В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Латвии и Канады. Хозяева турнира канадцы сенсационно проиграли по буллитам — итоговый счёт 3:2 Б в пользу латвийцев.

Все шайбы в этой встрече были заброшены в неравных составах. На 24-й минуте канадский нападающий Джетт Лучанко открыл счёт во время игры своей команды в меньшинстве. На 54-й минуте латвийский форвард Эрик Матейко реализовал численное преимущество своей команды. Минуту спустя Калум Ритчи в большинстве вновь вывел сборную Канады вперёд. За две с половиной минуты до сирены Петерис Буланс в ситуации «пять на четыре» снова сравнял счёт, переведя встречу в овертайм, который также не выявил победителя.

В серии буллитов первый 15 дуэлей завершились в пользу вратарей, только в восьмой сессии Матейко принёс итоговую победу Латвии.

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