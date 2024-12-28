Марченко продлил рекордную за карьеру в НХЛ очковую серию до семи матчей

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился голом и двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:2).

Таким образом, 24-летний россиянин продлил рекордную в своей заокеанской карьере серию с набранными очками до семи матчей. Единственным игроком «Коламбуса», выдавшим более длинную аналогичную серию в нынешнем сезоне является защитник Зак Веренски (8 матчей).

Всего в нынешнем сезоне на счету Марченко 40 (14+26) очков в 36 матчах.

«Блю Джекетс» набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «жакеты» 29 декабря вновь встретятся с «Бостоном», однако теперь матч пройдёт на домашнем льду «Брюинз».