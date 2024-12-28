МЧМ по хоккею 2025 — результаты, календарь, таблица, 28 декабря 2024
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В ночь с 27 на 28 декабря в столице Канады Оттаве прошёл второй игровой день молодёжного чемпионата мира — 2025. В его рамках состоялись четыре матча в обеих группах турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
МЧМ-2025. Результаты игрового дня 27/28 декабря
- Группа B. Швейцария U20 — Словакия U20 — 1:2.
- Группа A. Германия U20 — Финляндия U20 — 1:3.
- Группа B. Швеция U20 – Казахстан U20 — 8:1.
- Группа A. Латвия U20 – Канада U20 — 3:2 Б.
U20 ЧМ-2025 . Группа B
27 декабря 2024, пятница. 21:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
1 : 2
Словакия U20
0:1 Енчко (Радивоевич, Дворски) – 18:46 (5x5) 1:1 Шнеллер (Ребер) – 33:48 (5x5) 1:2 Хован – 56:42 (5x5)
U20 ЧМ-2025 . Группа A
27 декабря 2024, пятница. 23:30 МСК
Германия U20
Окончен
1 : 3
Финляндия U20
0:1 Пиениниеми (Хелениус, Кивихарью) – 17:30 (5x5) 0:2 Аласиуруа (Уронен, Нурми) – 25:10 (5x5) 1:2 Загер (Зумпф) – 27:24 (5x5) 1:3 Киискинен (Хюннинен, Хелениус) – 58:43 (en)
U20 ЧМ-2025 . Группа B
28 декабря 2024, суббота. 01:00 МСК
Швеция U20
Окончен
8 : 1
Казахстан U20
1:0 Эклунд (Вилландер, Вальберг) – 05:53 (5x5) 2:0 Эдстрём (Густавссон, Халлквист) – 09:20 (5x5) 3:0 Эрикссон (Гранберг, Хедквист) – 11:58 (5x5) 4:0 Нильссон (Хуртиг, Вальберг) – 13:36 (5x5) 5:0 Вальберг (Форсфьелль, Эклунд) – 19:47 (5x5) 6:0 Вальберг (Линдштейн, Стенберг) – 32:18 (5x4) 6:1 Гросс (Ситников, Оразов) – 37:28 (5x5) 7:1 Вуоллет (Форсфьелль, Густавссон) – 45:24 (5x5) 8:1 Гранберг – 48:44 (5x5)
U20 ЧМ-2025 . Группа A
28 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Латвия U20
Окончен
3 : 2
Б
Канада U20
0:1 Лучанко – 23:28 (4x5) 1:1 Матейко (Османис) – 53:18 (5x4) 1:2 Ритчи (Коуэн, Бодуан) – 54:22 (5x4) 2:2 Буланс (Лившиц, Османис) – 57:31 (5x4) 3:2 Матейко – 65:00
Победителем прошлогоднего МЧМ-2024 стала команда США. Сборная России не принимает участия в МЧМ-2025 из-за отстранения от международных турниров, наложенного ИИХФ по политическим причинам.
Видео: Необычные виды хоккея
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