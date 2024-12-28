МЧМ по хоккею 2025 — результаты, календарь, таблица, 28 декабря 2024

В ночь с 27 на 28 декабря в столице Канады Оттаве прошёл второй игровой день молодёжного чемпионата мира — 2025. В его рамках состоялись четыре матча в обеих группах турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

МЧМ-2025. Результаты игрового дня 27/28 декабря

Группа B. Швейцария U20 — Словакия U20 — 1:2.

Группа A. Германия U20 — Финляндия U20 — 1:3.

Группа B. Швеция U20 – Казахстан U20 — 8:1.

Группа A. Латвия U20 – Канада U20 — 3:2 Б.

Победителем прошлогоднего МЧМ-2024 стала команда США. Сборная России не принимает участия в МЧМ-2025 из-за отстранения от международных турниров, наложенного ИИХФ по политическим причинам.

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