«Миннесота» без Капризова ушла с 0:2 и победила «Даллас». У Дадонова гол и передача

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» уступил «Миннесоте Уайлд» (2:3 ОТ).

Голы в составе победителей забили Юнас Бродин, Маркус Фолиньо и Брок Фэйбер.

В составе «звёзд» шайбами отметились Евгений Дадонов и Уайатт Джонстон. На счету Дадонова в этой встрече также результативная передача. Ассистом отметился ещё один россиянин из «Далласа» Илья Любушкин.

Напомним, лидер «дикарей» Кирилл Капризов пропускал этот матч из-за травмы.

«Миннесота» набрала 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Даллас» там же идёт на четвёртой строчке с 41 очком.