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«Миннесота» без Капризова ушла с 0:2 и победила «Даллас». У Дадонова гол и передача

«Миннесота» без Капризова ушла с 0:2 и победила «Даллас». У Дадонова гол и передача
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В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» уступил «Миннесоте Уайлд» (2:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 09:52     2:0 Джонстон (Дадонов, Любушкин) – 35:08     2:1 Бродин (Цуккарелло) – 50:36     2:2 Фолиньо (Сперджен, Чисхольм) – 51:33     2:3 Фэйбер (Болди, Росси) – 60:35    

Голы в составе победителей забили Юнас Бродин, Маркус Фолиньо и Брок Фэйбер.

В составе «звёзд» шайбами отметились Евгений Дадонов и Уайатт Джонстон. На счету Дадонова в этой встрече также результативная передача. Ассистом отметился ещё один россиянин из «Далласа» Илья Любушкин.

Напомним, лидер «дикарей» Кирилл Капризов пропускал этот матч из-за травмы.

«Миннесота» набрала 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Даллас» там же идёт на четвёртой строчке с 41 очком.

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