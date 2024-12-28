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Проспект «Вашингтона» Матейко забил гол и реализовал решающий буллит в матче МЧМ с Канадой

19-летний латвийский проспект «Вашингтона» Эрик Матейко стал главным героем матча со сборной Канады (3:2 Б) в рамках группового этапа стартовавшего в Оттаве Молодёжного чемпионата мира—2025.

В третьем периоде Матейко сравнял сделал счёт 1:1, а в послематчевой серии буллитов именно его бросок принёс Латвии сенсационную победу. Это был первый матч для этой национальной сборной на турнире.

На данный момент Эрик Матейко выступает в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), защищая цвета клуба «Сент-Джон Си Догз». В 23 матчах текущего сезона латвийский форвард набрал 19 (14+5) очков.

На драфте НХЛ-2024 «Вашингтон» выбрал Матейко в третьем раунде под общим 90-м номером.

Молодёжный чемпионата мира—2025 проходит с 26 декабря 2024 по 5 января 2025 года.