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Проспект «Вашингтона» Матейко забил гол и реализовал решающий буллит в матче МЧМ с Канадой

Проспект «Вашингтона» Матейко забил гол и реализовал решающий буллит в матче МЧМ с Канадой
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19-летний латвийский проспект «Вашингтона» Эрик Матейко стал главным героем матча со сборной Канады (3:2 Б) в рамках группового этапа стартовавшего в Оттаве Молодёжного чемпионата мира—2025.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
28 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Латвия U20
Окончен
3 : 2
Б
Канада U20
0:1 Лучанко – 23:28 (4x5)     1:1 Матейко (Османис) – 53:18 (5x4)     1:2 Ритчи (Коуэн, Бодуан) – 54:22 (5x4)     2:2 Буланс (Лившиц, Османис) – 57:31 (5x4)     3:2 Матейко – 65:00    

В третьем периоде Матейко сравнял сделал счёт 1:1, а в послематчевой серии буллитов именно его бросок принёс Латвии сенсационную победу. Это был первый матч для этой национальной сборной на турнире.

На данный момент Эрик Матейко выступает в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), защищая цвета клуба «Сент-Джон Си Догз». В 23 матчах текущего сезона латвийский форвард набрал 19 (14+5) очков.

На драфте НХЛ-2024 «Вашингтон» выбрал Матейко в третьем раунде под общим 90-м номером.

Молодёжный чемпионата мира—2025 проходит с 26 декабря 2024 по 5 января 2025 года.

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