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Нападающий «Вашингтона» Строум: мы играли в довольно хороший хоккей без Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Строум: мы играли в довольно хороший хоккей без Овечкина
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Центральный нападающий «Вашингтона» Дилан Строум поделился эмоциями от скорого возвращения в строй травмированного капитана Александра Овечкина.

«Волнующе… Хорошее усиление состава. Очевидно, что наша результативность при игре «5 на 5» не такая, какая была, когда он был в составе.

Но я всё еще считаю, что мы играли в довольно хороший хоккей без Овечкина и сумели сохранить наши результаты на хорошем уровне», — приводит слова Строума журналист Тарик Эль‑Башир в социальных сетях.

Напомним, Овечкин завершил восстановление от перелома малоберцовой кости, однако ещё не сыграл в составе «Вашингтона». Ему осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси

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