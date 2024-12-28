Тренер «Вашингтона» рассказал о последнем этапе подготовки Овечкина к возвращению на лёд

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о последнем этапе восстановления форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В пятницу 39-летний игрок принял участие в своей первой полноценной тренировке в составе клуба после травмы.

«Мы наметили это, выходя из перерыва. Как только узнали, что он не будет играть в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и с «Бостон Брюинз» — эта тренировка была отмечена как полноконтактная, с упражнениями, где участвуют 9-10 игроков, передвигающихся по льду. Поэтому его участие в этой тренировке было важным шагом на пути к возвращению», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Напомним, Овечкину осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Ранее сообщалось, что Александр может сыграть с «Торонто». Игра пройдёт завтра, 29 декабря и начнётся в 2:00 мск.

Овечкин продолжает тренироваться в период восстановления