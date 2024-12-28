Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» рассказал о последнем этапе подготовки Овечкина к возвращению на лёд

Тренер «Вашингтона» рассказал о последнем этапе подготовки Овечкина к возвращению на лёд
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о последнем этапе восстановления форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В пятницу 39-летний игрок принял участие в своей первой полноценной тренировке в составе клуба после травмы.

«Мы наметили это, выходя из перерыва. Как только узнали, что он не будет играть в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и с «Бостон Брюинз» — эта тренировка была отмечена как полноконтактная, с упражнениями, где участвуют 9-10 игроков, передвигающихся по льду. Поэтому его участие в этой тренировке было важным шагом на пути к возвращению», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Напомним, Овечкину осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Ранее сообщалось, что Александр может сыграть с «Торонто». Игра пройдёт завтра, 29 декабря и начнётся в 2:00 мск.

Овечкин продолжает тренироваться в период восстановления

Материалы по теме
Нападающий «Вашингтона» Строум: мы играли в довольно хороший хоккей без Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android