Шакир Мухамадуллин забил первый гол за карьеру в НХЛ, поразив ворота «Вегаса»
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В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вегас Голден Найтс». На данный момент позади первый период, счёт в матче 1:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ханифин (Олофссон, Пьетранджело) – 06:58 1:1 Мухамадуллин (Зеттерлунд, Смит) – 14:40 1:2 Стоун (Олофссон, Уайтклауд) – 23:27 2:2 Смит (Селебрини, Зеттерлунд) – 25:53 3:2 Тоффоли (Гранлунд, Гудроу) – 35:57 3:3 Макнэбб (Айкел, Пьетранджело) – 41:03 (sh) 3:4 Айкел (Стоун, Макнэбб) – 41:26 (sh) 3:5 Дорофеев (Хауден, Швиндт) – 45:46
Единственный гол в составе «акул» к этому моменту забил 22-летний российский защитник Шакир Мухамадуллин. Для него эта шайба стала первой за карьеру в НХЛ.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакового момента в карьере молодого россиянина:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в нынешнем сезоне на счету Мухамадуллина, с учётом этой игры, 1 (1+0) очко в шести матчах за «Шаркс». Также он провёл 14 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ, где в 14 матчах набрал 6 (0+6) очков.
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