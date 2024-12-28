Шакир Мухамадуллин забил первый гол за карьеру в НХЛ, поразив ворота «Вегаса»

В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вегас Голден Найтс». На данный момент позади первый период, счёт в матче 1:1.

Единственный гол в составе «акул» к этому моменту забил 22-летний российский защитник Шакир Мухамадуллин. Для него эта шайба стала первой за карьеру в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакового момента в карьере молодого россиянина:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем сезоне на счету Мухамадуллина, с учётом этой игры, 1 (1+0) очко в шести матчах за «Шаркс». Также он провёл 14 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ, где в 14 матчах набрал 6 (0+6) очков.