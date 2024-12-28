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Спенсер Карбери высказался о трудностях в игре «Вашингтона» без Александра Овечкина

Спенсер Карбери высказался о трудностях в игре «Вашингтона» без Александра Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре команды в период отсутствия капитана Александра Овечкина из-за травмы.

«Я несколько раз упоминал об этом на разных этапах его отсутствия в составе, что результативность и её отсутствие в определённые моменты были заметны. Можно сказать, что это связано с тем, что мы просто вернулись к среднему уровню после того мощного старта, который у нас был, но я также думаю, что есть и часть причины, которая касается того, что когда Ови на льду, на нашей скамейке и выходит на смены — всегда есть потенциал, что он забросит шайбу в сетку ворот соперника», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

В пятницу 39-летний Овечкин принял участие в своей первой полноценной тренировке в составе клуба после травмы и может сыграть уже в завтрашнем матче с «Торонто».

Овечкин продолжает тренироваться в период восстановления

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