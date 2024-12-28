«Одно удовольствие наблюдать за ним». Веренски — о Воронкове

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски высоко оценил игру российского нападающего своей команды Дмитрия Воронкова, отметившегося дублем и результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:2).
«Вы знаете, он настолько хорош. Он делает столько умных вещей на льду. Он не самый быстрый парень, но то, как работает его мозг, как он создаёт моменты, приносит ему большой успех. И вы видели его мастерство в моменте с тем голом. Это была тяжёлая шайба, не многие могут сделать это. Так что было удовольствием наблюдать за ним, за Марчи [Кириллом Марченко], также Фэнтс [Адам Фантилли] забил важный гол сегодня», — сказал Веренски в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, сам Веренски отметился в игре с «Бостоном» ассистентским покером. Вместе с Воронковым они были признаны первой и второй звездой встречи соответственно.
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