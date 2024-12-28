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«Одно удовольствие наблюдать за ним». Веренски — о Воронкове

«Одно удовольствие наблюдать за ним». Веренски — о Воронкове
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски высоко оценил игру российского нападающего своей команды Дмитрия Воронкова, отметившегося дублем и результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Монахан (Веренски, Марченко) – 11:29 (pp)     1:1 Заха (Пастрняк) – 15:13     2:1 Фантилли (Воронков, Проворов) – 27:00     3:1 Монахан (Веренски, Фаббро) – 28:13     4:1 Воронков (Джонсон, Веренски) – 29:47 (pp)     5:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 39:14 (pp)     6:1 Марченко (Пюухтия, Джонсон) – 43:04     6:2 Койл (Линдхольм, Маршан) – 44:08    

«Вы знаете, он настолько хорош. Он делает столько умных вещей на льду. Он не самый быстрый парень, но то, как работает его мозг, как он создаёт моменты, приносит ему большой успех. И вы видели его мастерство в моменте с тем голом. Это была тяжёлая шайба, не многие могут сделать это. Так что было удовольствием наблюдать за ним, за Марчи [Кириллом Марченко], также Фэнтс [Адам Фантилли] забил важный гол сегодня», — сказал Веренски в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, сам Веренски отметился в игре с «Бостоном» ассистентским покером. Вместе с Воронковым они были признаны первой и второй звездой встречи соответственно.

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