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«Приятно иметь такую огневую мощь». Форвард «Вашингтона» Уилсон — об Овечкине

«Приятно иметь такую огневую мощь». Форвард «Вашингтона» Уилсон — об Овечкине
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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон высказался о скором возвращении в строй Александра Овечкина, завершившего своё восстановление после перелома малоберцовой кости.

«Очевидно, что он играл в свой лучший хоккей прямо перед травмой, и с тех пор он очень усердно работал каждый день, чтобы вернуться как можно скорее. Когда бы мы ни вернули его, это будет хороший день для «Кэпс». Всегда приятно иметь такую огневую мощь в своём составе, и он просто приносит массу пользы. Ови наш капитан, поэтому мы хотели попытаться немного подтянуть его, пока он отсутствовал, всегда лучше иметь его в своём составе», — приводит слова Уилсона пресс-служба НХЛ.

Напомним, в текущем сезоне Овечкина забросил 15 шайб и отдал 10 ассистов в 18 играх НХЛ.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси

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