Шакир Мухамадуллин по ходу матча с «Вегасом» прокомментировал свой дебютный гол в НХЛ

В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вегас Голден Найтс». На данный момент позади второй период, счёт в матче 1:2. Единственный гол в составе «акул» к этому моменту забил 22-летний российский защитник Шакир Мухамадуллин. Для него эта шайба стала первой за карьеру в НХЛ. Сразу по ходу встречи он прокомментировал данное событие.
«Этот момент я запомню на всю свою жизнь», — сказал Шакир в интервью репортёру, опубликованном на странице клуба в соцсетях.
Всего в нынешнем сезоне на счету Мухамадуллина, с учётом этой игры, 1 (1+0) очко в шести матчах за «Шаркс». Также он провёл 14 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ, где в 14 матчах набрал 6 (0+6) очков.
В составе «Вегаса» в проходящей встрече шайбами отметились Ноа Ханифин и Марк Стоун.
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