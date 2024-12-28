Натан Маккиннон схлестнулся в кулачном бою с форвардом «Юты» Барретом Хэйтоном
Поделиться
В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Колорадо Эвеланш». На данный момент идёт третий период, счёт в матче 1:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Малински) – 31:52 1:1 Шмальц (Сергачёв, Кули) – 43:42 (pp) 1:2 Лехконен (Ничушкин, Маккиннон) – 54:44 1:3 Рантанен (Маккиннон) – 58:10 1:4 Лехконен – 59:34
В концовке второй 20-минутки на льду произошла драка с участием лидера «лавин» Натана Маккиннона, который сбросил перчатки вместе с нападающим «Юты» Барретом Хэйтоном после того, как последний зацепил его возле борта.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео редкого кулачного боя с участием звёздного канадца:
Отметим, что в этой встрече 29-летний Маккиннон также отметился к этому моменту результативной передачей.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате, с учётом этой игры, на счету канадского форварда 58 (14+44) очков в 37 матчах.
Комментарии
- 28 декабря 2024
-
08:46
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
08:21
-
08:15
-
08:10
-
08:03
-
07:59
-
07:45
-
07:42
-
07:40
-
07:25
-
07:18
-
07:02
-
06:53
-
06:50
-
06:43
-
06:37
-
06:19
-
06:02
-
05:53
-
05:35
-
05:29
-
05:28
-
03:33
-
02:05
-
02:00
-
00:40
-
00:32
-
00:23
-
00:05
- 27 декабря 2024
-
23:59
-
23:37
-
23:24