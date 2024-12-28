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Натан Маккиннон схлестнулся в кулачном бою с форвардом «Юты» Барретом Хэйтоном

Натан Маккиннон схлестнулся в кулачном бою с форвардом «Юты» Барретом Хэйтоном
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В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Колорадо Эвеланш». На данный момент идёт третий период, счёт в матче 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Малински) – 31:52     1:1 Шмальц (Сергачёв, Кули) – 43:42 (pp)     1:2 Лехконен (Ничушкин, Маккиннон) – 54:44     1:3 Рантанен (Маккиннон) – 58:10     1:4 Лехконен – 59:34    

В концовке второй 20-минутки на льду произошла драка с участием лидера «лавин» Натана Маккиннона, который сбросил перчатки вместе с нападающим «Юты» Барретом Хэйтоном после того, как последний зацепил его возле борта.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео редкого кулачного боя с участием звёздного канадца:

ВИДЕО

Отметим, что в этой встрече 29-летний Маккиннон также отметился к этому моменту результативной передачей.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате, с учётом этой игры, на счету канадского форварда 58 (14+44) очков в 37 матчах.

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