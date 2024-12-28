Натан Маккиннон схлестнулся в кулачном бою с форвардом «Юты» Барретом Хэйтоном

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Колорадо Эвеланш». На данный момент идёт третий период, счёт в матче 1:1.

В концовке второй 20-минутки на льду произошла драка с участием лидера «лавин» Натана Маккиннона, который сбросил перчатки вместе с нападающим «Юты» Барретом Хэйтоном после того, как последний зацепил его возле борта.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео редкого кулачного боя с участием звёздного канадца:

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Отметим, что в этой встрече 29-летний Маккиннон также отметился к этому моменту результативной передачей.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате, с учётом этой игры, на счету канадского форварда 58 (14+44) очков в 37 матчах.