НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 декабря
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Сегодня, 28 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Кемпф (Лоренц) – 02:29 0:2 Марнер (Таварес, Майерс) – 08:16 0:3 Марнер (Нюландер, Таварес) – 19:28 (pp) 0:4 Марнер (Экман-Ларссон, Пасиоретти) – 36:23 0:5 Робертсон (Доми, Макманн) – 39:58 1:5 Рэймонд (Зайдер, Ларкин) – 48:17 (pp) 2:5 Эдвинссон (Тарасенко, Комфер) – 52:08
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Монахан (Веренски, Марченко) – 11:29 (pp) 1:1 Заха (Пастрняк) – 15:13 2:1 Фантилли (Воронков, Проворов) – 27:00 3:1 Монахан (Веренски, Фаббро) – 28:13 4:1 Воронков (Джонсон, Веренски) – 29:47 (pp) 5:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 39:14 (pp) 6:1 Марченко (Пюухтия, Джонсон) – 43:04 6:2 Койл (Линдхольм, Маршан) – 44:08
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Бенсон (Далин, Байрэм) – 09:51 2:0 Так (Томпсон, Далин) – 12:23 3:0 Куинн (Козенс, Петерка) – 12:38 4:0 Козенс (Куинн) – 19:18 4:1 Бертуцци (Холл, Бедард) – 36:39 4:2 Джонс (Марун, Райхель) – 43:06 5:2 Так (Маклауд, Лафферти) – 45:48 6:2 Так – 55:06
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Робинсон (Блейк, Бёрнс) – 10:03 1:1 Палат (Ковачевич, Зигенталер) – 16:12 2:1 Хишир (Ноэсен, Хьюз) – 16:54 2:2 Бёрнс (Рослович) – 20:22 3:2 Хьюз (Песке, Братт) – 24:15 4:2 Мерсер (Хьюз, Диллон) – 28:47
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Томас – 01:20 2:0 Болдюк (Сундквист, Фолк) – 02:47 2:1 Янковски (Сиссонс, Маккэррон) – 05:42 3:1 Кайру (Фаулер, Холлоуэй) – 09:57 3:2 Стэмкос (Маршессо, О'Райлли) – 13:17 (pp) 4:2 Фаулер (Холлоуэй) – 18:05 4:3 Бланкенбург – 25:31 5:3 Броберг – 35:29 5:4 Маршессо (Стэмкос, Форсберг) – 51:00 (pp) 6:4 Томас (Кайру, Фаулер) – 55:10 (pp) 7:4 Парэйко (Фаулер) – 58:45 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 09:52 2:0 Джонстон (Дадонов, Любушкин) – 35:08 2:1 Бродин (Цуккарелло) – 50:36 2:2 Фолиньо (Сперджен, Чисхольм) – 51:33 2:3 Фэйбер (Болди, Росси) – 60:35
Две игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Малински) – 31:52 1:1 Шмальц (Сергачёв, Кули) – 43:42 (pp) 1:2 Лехконен (Ничушкин, Маккиннон) – 54:44 1:3 Рантанен (Маккиннон) – 58:10 1:4 Лехконен – 59:34
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ханифин (Олофссон, Пьетранджело) – 06:58 1:1 Мухамадуллин (Зеттерлунд, Смит) – 14:40 1:2 Стоун (Олофссон, Уайтклауд) – 23:27 2:2 Смит (Селебрини, Зеттерлунд) – 25:53 3:2 Тоффоли (Гранлунд, Гудроу) – 35:57 3:3 Макнэбб (Айкел, Пьетранджело) – 41:03 (sh) 3:4 Айкел (Стоун, Макнэбб) – 41:26 (sh) 3:5 Дорофеев (Хауден, Швиндт) – 45:46
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 51 очко после 38 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 51 очком после 36 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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