Зак Веренски повторил рекорд Артемия Панарина за «Коламбус»
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отметился четырьмя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Монахан (Веренски, Марченко) – 11:29 (pp) 1:1 Заха (Пастрняк) – 15:13 2:1 Фантилли (Воронков, Проворов) – 27:00 3:1 Монахан (Веренски, Фаббро) – 28:13 4:1 Воронков (Джонсон, Веренски) – 29:47 (pp) 5:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 39:14 (pp) 6:1 Марченко (Пюухтия, Джонсон) – 43:04 6:2 Койл (Линдхольм, Маршан) – 44:08
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Веренски набрал четыре очка в пятой игре за свою карьеру в «Блю Джекетс» и повторил рекорд российского форварда Артемия Панарина за «Коламбус».
Напомним, «Блю Джекетс» набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «жакеты» 29 декабря вновь встретятся с «Бостоном», однако теперь матч пройдёт на домашнем льду «Брюинз».
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