Зак Веренски повторил рекорд Артемия Панарина за «Коламбус»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отметился четырьмя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:2).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Веренски набрал четыре очка в пятой игре за свою карьеру в «Блю Джекетс» и повторил рекорд российского форварда Артемия Панарина за «Коламбус».

Напомним, «Блю Джекетс» набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «жакеты» 29 декабря вновь встретятся с «Бостоном», однако теперь матч пройдёт на домашнем льду «Брюинз».