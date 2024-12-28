Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зак Веренски повторил рекорд Артемия Панарина за «Коламбус»

Зак Веренски повторил рекорд Артемия Панарина за «Коламбус»
Комментарии

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отметился четырьмя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Монахан (Веренски, Марченко) – 11:29 (pp)     1:1 Заха (Пастрняк) – 15:13     2:1 Фантилли (Воронков, Проворов) – 27:00     3:1 Монахан (Веренски, Фаббро) – 28:13     4:1 Воронков (Джонсон, Веренски) – 29:47 (pp)     5:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 39:14 (pp)     6:1 Марченко (Пюухтия, Джонсон) – 43:04     6:2 Койл (Линдхольм, Маршан) – 44:08    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Веренски набрал четыре очка в пятой игре за свою карьеру в «Блю Джекетс» и повторил рекорд российского форварда Артемия Панарина за «Коламбус».

Напомним, «Блю Джекетс» набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «жакеты» 29 декабря вновь встретятся с «Бостоном», однако теперь матч пройдёт на домашнем льду «Брюинз».

Материалы по теме
Зак Веренски установил персональный рекорд по ассистам в матче с «Бостоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android