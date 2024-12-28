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Юта — Колорадо Эвеланш, результат матча 28 декабря 2024, счет 1:4, НХЛ 2024-2025

Хет-трик Лехконена и три передачи Маккиннона принесли «Колорадо» победу над «Ютой»
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В Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Колорадо Эвеланш» (1:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Малински) – 31:52     1:1 Шмальц (Сергачёв, Кули) – 43:42 (pp)     1:2 Лехконен (Ничушкин, Маккиннон) – 54:44     1:3 Рантанен (Маккиннон) – 58:10     1:4 Лехконен – 59:34    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Хет-триком в составе победителей отметился финский нападающий Арттури Лехконен. Ещё одну шайбу записал на свой счёт его соотечественник Микко Рантанен. На счету лидера «лавин» Натана Маккиннона в этом матче три результативные передачи. Также ассистом отметился российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

Единственная шайба «Юты» на счету Ника Шмальца, а в качестве одного из ассистентов выступил российский защитник Михаил Сергачёв.

«Колорадо» набрал 44 очка и занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. «Юта» там же идёт на пятой строчке с 38 очками.

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