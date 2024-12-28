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Хет-трик Лехконена и три передачи Маккиннона принесли «Колорадо» победу над «Ютой»

В Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Колорадо Эвеланш» (1:4).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Хет-триком в составе победителей отметился финский нападающий Арттури Лехконен. Ещё одну шайбу записал на свой счёт его соотечественник Микко Рантанен. На счету лидера «лавин» Натана Маккиннона в этом матче три результативные передачи. Также ассистом отметился российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

Единственная шайба «Юты» на счету Ника Шмальца, а в качестве одного из ассистентов выступил российский защитник Михаил Сергачёв.

«Колорадо» набрал 44 очка и занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. «Юта» там же идёт на пятой строчке с 38 очками.