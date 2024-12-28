«Мне плевать на то, что он говорит». Торторелла — о словах Каттера Готье

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла не стал комментировал слова нападающего «Анахайм Дакс» Каттера Готье. Форвард заявил, что игра с «лётчками» будет для него особенной.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мне плевать на то, что он говорит. Я не заинтересован в том, чтобы отвечать на вопросы о Каттере Готье. Я не желаю этому парню ничего плохого, но я не собираюсь отвечать ни на какие вопросы о нём», — приводит слова Тортореллы журналист The Athletic Кевин Курц на своей странице в соцсети Х.

Напомним, по сведениям североамериканских инсайдеров, в ходе молодёжного чемпионата мира — 2024 представители «Филадельфии» столкнулись с большими сложностями при попытках встретиться с Готье. Американский форвард не шёл на контакт с клубом, из чего во «Флайерз» сделали вывод, что он не хочет там выступать.

В итоге «Анахайм Дакс» официально объявил об обмене 21-летнего канадского защитника Джейми Драйсдейла в «Филадельфию Флайерз» на Каттера Готье.