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Сборные Латвии и Канады на МЧМ-2025 не смогли забить 15 буллитов подряд

Сборные Латвии и Канады на МЧМ-2025 не смогли забить 15 буллитов подряд
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Латвии и Канады. Встреча закончилась сенсационной победой молодёжной команды Латвии в серии буллитов — 3:2 Б. Соперники выдали редчайшую буллитную серию, в ходе которой не могли открыть счёт 15 бросков подряд.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
28 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Латвия U20
Окончен
3 : 2
Б
Канада U20
0:1 Лучанко – 23:28 (4x5)     1:1 Матейко (Османис) – 53:18 (5x4)     1:2 Ритчи (Коуэн, Бодуан) – 54:22 (5x4)     2:2 Буланс (Лившиц, Османис) – 57:31 (5x4)     3:2 Матейко – 65:00    

За это время было исполнено семь полных сессий, после пятой из которых сменилась очерёдность — первыми начали бить буллиты латвийские хоккеисты, с шестой сессии право первого хода перешло к канадцам.

В составе сборной Латвии свои попытки не забили Бруно Османис (трижды, при этом шестую и седьмую попытки — подряд), Давид Лившиц, Оливер Мурникс, Маркус Серадзкис и Эрик Матейко. В молодёжной команде Канады буллиты не реализовали Беркли Каттон (дважды), Гэвин Маккенна, Истон Коуэн, Портер Мартон, Брэдли Надо, Калум Ритчи и Брэйден Ягер. Серия закончилась в восьмой сессии 16-м по общему счёту броском Эрика Матейко в его второй попытке.

Ворота команд защищали Линардс Фельдбергс (сборная Латвии) и Джек Иванкович (сборная Канады).

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