Сборные Латвии и Канады на МЧМ-2025 не смогли забить 15 буллитов подряд

В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Латвии и Канады. Встреча закончилась сенсационной победой молодёжной команды Латвии в серии буллитов — 3:2 Б. Соперники выдали редчайшую буллитную серию, в ходе которой не могли открыть счёт 15 бросков подряд.

За это время было исполнено семь полных сессий, после пятой из которых сменилась очерёдность — первыми начали бить буллиты латвийские хоккеисты, с шестой сессии право первого хода перешло к канадцам.

В составе сборной Латвии свои попытки не забили Бруно Османис (трижды, при этом шестую и седьмую попытки — подряд), Давид Лившиц, Оливер Мурникс, Маркус Серадзкис и Эрик Матейко. В молодёжной команде Канады буллиты не реализовали Беркли Каттон (дважды), Гэвин Маккенна, Истон Коуэн, Портер Мартон, Брэдли Надо, Калум Ритчи и Брэйден Ягер. Серия закончилась в восьмой сессии 16-м по общему счёту броском Эрика Матейко в его второй попытке.

Ворота команд защищали Линардс Фельдбергс (сборная Латвии) и Джек Иванкович (сборная Канады).

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