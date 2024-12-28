Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» одержать волевую победу над «Сан-Хосе» в гостях

28 декабря на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 6:3 одержали гости.

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На седьмой минуте первого периода Ноа Ханифин с передач Виктора Олофссона и Алекса Пьетранджело открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Шакир Мухамадуллин с передач Фабиана Зеттерлунда и Уилла Смита восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Марк Стоун с передач Виктора Олофссона и Зака Уайтклауда вновь вывел гостей вперёд. На шестой минуте периода Уилл Смит с передач Маклина Селебрини и Фабиана Зеттерлунда сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Тайлер Тоффоли с передач Микаэля Гранлунда и Баркли Гудроу впервые в игре вывел «акул» вперёд.

В начале третьего периода Брейден Макнэбб и Джек Айкел сделали счёт 4:3 в пользу «Вегаса». Примечательно, что две шайбы с интервалом в 23 секунды гости забросили в меньшинстве. На шестой минуте периода Павел Дорофеев с передач Бретта Хаудена и Коула Швиндта забросил пятую шайбу гостей в игре. В конце игры Бретт Хауден установил окончательный счёт в игре.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Александр Георгиев пропустил пять шайб, отразив 30 из 35 бросков.