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Сан-Хосе Шаркс — Вегас Голден Найтс, результат матча 28 декабря 2024, счет 3:6, НХЛ 2024-2025

Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» одержать волевую победу над «Сан-Хосе» в гостях
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28 декабря на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 6:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ханифин (Олофссон, Пьетранджело) – 06:58     1:1 Мухамадуллин (Зеттерлунд, Смит) – 14:40     1:2 Стоун (Олофссон, Уайтклауд) – 23:27     2:2 Смит (Селебрини, Зеттерлунд) – 25:53     3:2 Тоффоли (Гранлунд, Гудроу) – 35:57     3:3 Макнэбб (Айкел, Пьетранджело) – 41:03 (sh)     3:4 Айкел (Стоун, Макнэбб) – 41:26 (sh)     3:5 Дорофеев (Хауден, Швиндт) – 45:46     3:6 Хауден (Карлссон, Пьетранджело) – 59:28    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На седьмой минуте первого периода Ноа Ханифин с передач Виктора Олофссона и Алекса Пьетранджело открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Шакир Мухамадуллин с передач Фабиана Зеттерлунда и Уилла Смита восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Марк Стоун с передач Виктора Олофссона и Зака Уайтклауда вновь вывел гостей вперёд. На шестой минуте периода Уилл Смит с передач Маклина Селебрини и Фабиана Зеттерлунда сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Тайлер Тоффоли с передач Микаэля Гранлунда и Баркли Гудроу впервые в игре вывел «акул» вперёд.

В начале третьего периода Брейден Макнэбб и Джек Айкел сделали счёт 4:3 в пользу «Вегаса». Примечательно, что две шайбы с интервалом в 23 секунды гости забросили в меньшинстве. На шестой минуте периода Павел Дорофеев с передач Бретта Хаудена и Коула Швиндта забросил пятую шайбу гостей в игре. В конце игры Бретт Хауден установил окончательный счёт в игре.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Александр Георгиев пропустил пять шайб, отразив 30 из 35 бросков.

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