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Казахстан — Чехия, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

Казахстан — Чехия, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию
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28 декабря в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. В первом матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Казахстана и Чехии. Встреча пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и начнётся в 21:00 мск.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
28 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Казахстан U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Сборная Казахстана стартовала на турнире с разгромного поражения от команды Швеции (1:8).

Для сборной Чехии эта встреча станет второй на турнире. В первой игре команда Чехии уверенно победила сборную Швейцарии со счётом 5:1.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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