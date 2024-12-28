Казахстан — Чехия, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

28 декабря в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. В первом матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Казахстана и Чехии. Встреча пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и начнётся в 21:00 мск.

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Сборная Казахстана стартовала на турнире с разгромного поражения от команды Швеции (1:8).

Для сборной Чехии эта встреча станет второй на турнире. В первой игре команда Чехии уверенно победила сборную Швейцарии со счётом 5:1.