Латвия — США, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

28 декабря в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. Во втором матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Латвии и США. Встреча пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 23:00 мск.

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Сборная Латвии стартовала на турнире с сенсационной победы над командой Канады (3:2 Б).

США в первом матче турнира разгромно победила сборную Германии со счётом 10:4.Американский защитник Коул Хатсон в игре оформил ассистентский пента-трик и закончил встречу с показателем полезности «+7».