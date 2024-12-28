Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Латвия — США, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

Латвия — США, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию
Комментарии

28 декабря в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. Во втором матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Латвии и США. Встреча пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 23:00 мск.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
28 декабря 2024, суббота. 23:30 МСК
Латвия U20
Не начался
США U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Сборная Латвии стартовала на турнире с сенсационной победы над командой Канады (3:2 Б).

США в первом матче турнира разгромно победила сборную Германии со счётом 10:4.Американский защитник Коул Хатсон в игре оформил ассистентский пента-трик и закончил встречу с показателем полезности «+7».

Материалы по теме
Американский защитник оформил ассистентский пента-трик и набрал «+7» в матче МЧМ-2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android