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«Авангард» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 28 декабря, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Омский клуб после 37 встреч занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 37 очков.

Тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 35 матчей, в которых набрал 33 балла. «Лада» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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