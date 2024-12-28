«Автомобилист» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 28 декабря, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Уралец» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 46 очков после 37 сыгранных встреч.

На данный момент «Металлург» провёл 39 матчей и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.