«Салават Юлаев» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 28 декабря, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 37 матчей и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 52 очка.
«Северсталь» после 38 матчей расположилась на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 48 очков.
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