«Ак Барс» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 28 декабря, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Ак Барс» – «Трактор» 28 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
«Ак Барс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 48 очков после 36 сыгранных встреч. «Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ с 52 очками после 39 матчей.
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