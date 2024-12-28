Артюхин: в результате обмена Фальковский — Юдин лучше усилился СКА

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил обмен межу СКА и «Ак Барсом», в результате которого в Казань отправился защитник Степан Фальковский, а состав армейцев пополнил игрок обороны Дмитрий Юдин.

«Как по мне, это одинаковые защитники, которые лишь некоторыми нюансами отличаются друг от друга. Наверное, Фальковский — защитник более атакующего плана, а Дмитрий строже действует в обороне. Этого СКА сейчас как раз не хватает. Мне кажется, что в этом обмене лучше усилился СКА», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Фальковский провёл 29 матчей, в которых набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+11». На счету 29-летнего Юдина 27 матчей, в которых игрок обороны набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.