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Расписание матчей Кубка Шпенглера на 28 декабря 2024 года

Расписание матчей Кубка Шпенглера на 28 декабря 2024 года
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28 декабря в Давосе, Швейцария, пройдут очередные матчи Кубка Шпенглера — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Всего состоится две игры.

В первой игре дня встретятся «Динамо Пардубице» из Чехии и «Кярпят» из Финляндии. Встреча на стадионе «Айсштадион Давос» начнётся в 17:10 мск.

Кубок Шпенглера . Группа Торриани
28 декабря 2024, суббота. 17:10 МСК
Динамо Пардубице
Пардубице
Не начался
Кярпят
Оулу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во второй игре дня встретятся сборная Канады и «Штраубинг Тайгерс» из Германии. Встреча на стадионе «Айсштадион Давос» начнётся в 22:15 мск.

Кубок Шпенглера . Группа Каттини
28 декабря 2024, суббота. 22:15 МСК
Канада
Не начался
Штраубинг Тайгерс
Штраубинг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, финальная встреча Кубка Шпенглера — 2024 состоится 31 декабря. Решающий матч пройдёт на стадионе «Айсштадион Давос» и начнётся в 14:10 мск.

Календарь Кубка Шпенглера - 2024
Турнирная таблица Кубка Шпенглера - 2024
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