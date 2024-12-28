Расписание матчей Кубка Шпенглера на 28 декабря 2024 года

28 декабря в Давосе, Швейцария, пройдут очередные матчи Кубка Шпенглера — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Всего состоится две игры.

В первой игре дня встретятся «Динамо Пардубице» из Чехии и «Кярпят» из Финляндии. Встреча на стадионе «Айсштадион Давос» начнётся в 17:10 мск.

Кубок Шпенглера . Группа Торриани Кубок Шпенглера . Группа Торриани 28 декабря 2024, суббота. 17:10 МСК Динамо Пардубице Пардубице Не начался Кярпят Оулу Кто победит в основное время? П1 X П2

Во второй игре дня встретятся сборная Канады и «Штраубинг Тайгерс» из Германии. Встреча на стадионе «Айсштадион Давос» начнётся в 22:15 мск.

Кубок Шпенглера . Группа Каттини Кубок Шпенглера . Группа Каттини 28 декабря 2024, суббота. 22:15 МСК Канада Не начался Штраубинг Тайгерс Штраубинг Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, финальная встреча Кубка Шпенглера — 2024 состоится 31 декабря. Решающий матч пройдёт на стадионе «Айсштадион Давос» и начнётся в 14:10 мск.