Видео: эмоции игроков сборной Латвии после сенсационной победы над Канадой на МЧМ

В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Латвии и Канады. Хозяева турнира канадцы сенсационно проиграли латвийцам по буллитам со счётом 3:2.

После окончания встречи игроки национальной команды Латвии ярко отпраздновали сенсационную победу над хозяевами турнира.

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Отметим, что соперники выдали буллитную серию, в ходе которой не могли открыть счёт 15 бросков подряд. Серия закончилась в восьмой сессии 16-м по общему счёту броском Эрика Матейко в его второй попытке. Ворота команд защищали Линардс Фельдбергс (сборная Латвии) и Джек Иванкович (сборная Канады).