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Видео: эмоции игроков сборной Латвии после сенсационной победы над Канадой на МЧМ

Видео: эмоции игроков сборной Латвии после сенсационной победы над Канадой на МЧМ
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Латвии и Канады. Хозяева турнира канадцы сенсационно проиграли латвийцам по буллитам со счётом 3:2.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
28 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Латвия U20
Окончен
3 : 2
Б
Канада U20
0:1 Лучанко – 23:28 (4x5)     1:1 Матейко (Османис) – 53:18 (5x4)     1:2 Ритчи (Коуэн, Бодуан) – 54:22 (5x4)     2:2 Буланс (Лившиц, Османис) – 57:31 (5x4)     3:2 Матейко – 65:00    

После окончания встречи игроки национальной команды Латвии ярко отпраздновали сенсационную победу над хозяевами турнира.

ВИДЕО

Отметим, что соперники выдали буллитную серию, в ходе которой не могли открыть счёт 15 бросков подряд. Серия закончилась в восьмой сессии 16-м по общему счёту броском Эрика Матейко в его второй попытке. Ворота команд защищали Линардс Фельдбергс (сборная Латвии) и Джек Иванкович (сборная Канады).

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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