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Главный тренер «Миннесоты» назвал сроки возвращения Кирилла Капризова

Главный тренер «Миннесоты» назвал сроки возвращения Кирилла Капризова
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал об отсутствии российского нападающего Кирилла Капризова в игре с «Даллас Старз» (3:2 ОТ) и назвал примерные сроки возвращения форварда.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 09:52     2:0 Джонстон (Дадонов, Любушкин) – 35:08     2:1 Бродин (Цуккарелло) – 50:36     2:2 Фолиньо (Сперджен, Чисхольм) – 51:33     2:3 Фэйбер (Болди, Росси) – 60:35    

«Перед перерывом он немного приболел. Вчера разговаривал с врачами, ожидаем, что он вернётся со дня на день. Мы будем следить за его состоянием.

На данный момент у меня нет особых опасений. Мы все видели, как он сыграл против «Чикаго». Мы подумали, что лучше будет придержать его [на матч с «Далласом»]. Посмотрим, как он справится с лечением», — приводит слова Хайнса The Athletic.

Матч «Ак Барс» – «Трактор» 28 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

27-летний Капризов в 34 встречах нынешнего сезона набрал 50 (23+27) очков.

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