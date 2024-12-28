Главный тренер «Миннесоты» назвал сроки возвращения Кирилла Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал об отсутствии российского нападающего Кирилла Капризова в игре с «Даллас Старз» (3:2 ОТ) и назвал примерные сроки возвращения форварда.

«Перед перерывом он немного приболел. Вчера разговаривал с врачами, ожидаем, что он вернётся со дня на день. Мы будем следить за его состоянием.

На данный момент у меня нет особых опасений. Мы все видели, как он сыграл против «Чикаго». Мы подумали, что лучше будет придержать его [на матч с «Далласом»]. Посмотрим, как он справится с лечением», — приводит слова Хайнса The Athletic.

27-летний Капризов в 34 встречах нынешнего сезона набрал 50 (23+27) очков.