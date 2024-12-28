Карбери ответил, сыграет ли Овечкин три матча в плотном графике в конце 2024 года

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил, сыграет ли российский капитан клуба Александр Овечкин все три игры в плотном графике в конце года. Напомним, столичный клуб сыграет три встречи за три дня, с «Торонто Мэйпл Лифс», «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз» 29, 30 и 31 декабря соответственно.

«Я думаю, он будет играть на полную. Нам нужно будет посмотреть, как он отреагирует после первой игры. Участие Овечкина в играх будет зависеть только от того, как он будет себя чувствовать, сильно ли устанет. Сама травма будет залечена на 100%. В дальнейшем всё будет зависеть от того, как он справится с уровнем усталости», — приводит слова Карбери Washington Post.