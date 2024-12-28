Рябыкин: для меня активность «Трактора» на трансферном рынке — сюрприз

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал трансферную политику челябинского «Трактора» в сезоне-2024/2025.

— Для меня активность «Трактора» на рынке — сюрприз. Всё-таки в первой половине чемпионата команда уверенно лидировала, плюс за её плечами крепкий плей-офф-2024. Казалось, что команда сформирована и в самом соку — нужно всего лишь доработать детали и их притереть.

Тем не менее менеджмент «Трактора» посчитал по-другому. Произошло серьёзное обновление. Теперь у тренерского штаба в руках ещё более интересный состав, возможно, лучший на Востоке. Результат в плей-офф покажет, была ли правильной такая встряска.

— Как думаете, почему менеджмент «Трактора» решил рискнуть?

— В последние недели в игре челябинского клуба появились проблемы. Была видна усталость — и функциональная, и ментальная. Видимо, ушла уверенность в составе, поэтому нажали на кнопку «перезагрузка», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.