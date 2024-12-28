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Вячеслав Быков высказался о травме нападающего СКА Евгения Кузнецова

Вячеслав Быков высказался о травме нападающего СКА Евгения Кузнецова
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал травму нападающего СКА Евгения Кузнецова.

«Не очень приятная новость в предпраздничные дни. Такие травмы болезненно сказываются не только на самих спортсменах, но и на родных, и на болельщиках. По своему опыту могу сказать, а у меня в карьере было три сотрясения, тут важно взять столько времени, сколько нужно на полное восстановление всех навыков. Чтобы не осталось никаких последствий. Руководству и тренерскому штабу надо очень терпеливо подойти к этому и как можно лучше восстановить Евгения. Хочу пожелать ему здоровья», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт.ру».

Нападающий СКА столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.

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