Защитник «Адмирала» Либор Шулак прибыл на игру с «Сибирью» в новогоднем костюме

Защитник «Адмирала» Либор Шулак прибыл на игру с «Сибирью» в красивом новогоднем костюме. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Встреча «Адмирал» — «Сибирь» состоится во Владивостоке сегодня, 28 декабря. Начало игры — в 12:30 по московскому времени.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2024, суббота. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Адмирал» занимает шестую строчку в турнирной таблице Востока КХЛ после 40 матчей, имея в активе 42 очка. Новосибирский клуб находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 33 очка за 36 игр.

Для команд это будет вторая игра за текущую неделю. 23 декабря «Сибирь» в Новосибирске одержала победу со счётом 4:2.