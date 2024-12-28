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«Ак Барс» продлил контракты с тремя хоккеистами

«Ак Барс» продлил контракты с тремя хоккеистами
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«Ак Барс» продлил контракты с тремя хоккеистами, сообщает пресс-служба казанского клуба. Защитник Митчелл Миллер и нападающий Дмитрий Кателевский остаются в «Ак Барсе» до конца сезона-2026/2027, игрок обороны Константин Лучевников − до конца сезона-2025/2026.

23-летний Миллер в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых записал на свой счёт 17 (2+15) очков. 21-летний Кателевский за 36 встреч нынешней регулярки забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. 29-летний Лучевников отдал три результативные передачи за 21 сыгранную встречу сезона.

Матч «Ак Барс» – «Трактор» 28 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

«Ак Барс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 48 очков после 36 сыгранных встреч.

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