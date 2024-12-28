Защитник «Авангарда» Меркли рассказал, в чём Омск похож на города Канады

Защитник «Авангарда» Райан Меркли заявил, что Омск похож на канадские города своей любовью к хоккею и тем, что его узнают на улицах.

— Большая разница между «Куньлунем» из Москвы и омским «Авангардом». В Омске очень любят хоккей. Когда гуляю по городу, прохожие люди на улице меня узнают. Это немного напоминает мне Канаду, когда я играл там на юниорском уровне и в НХЛ. Омск – отличный город. Здесь немного холодно, но я поселился в здании, где параллельно живут два сокомандника, поэтому достаточно быстро приспосабливаюсь в быту.

– Вы перевезли семью в Омск?

– Нет, я здесь живу только с девушкой. Родители собираются приехать в Омск в середине января, когда у нас будут домашние матчи, — приводит слова Меркли «Советский спорт».

Омский клуб после 37 встреч занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 37 очков. В ближайшей игре «Авангард» встретится с «Ладой» сегодня, 28 декабря.