Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 28 декабря
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Сегодня, 28 декабря, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
28 декабря 2024, суббота. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Щитов (Макаров) – 00:34 (3x3) 1:1 Лукашевич (Слыш ) – 04:59 (3x3) 2:1 Паценкин (Слыш ) – 08:26 (3x3) 2:2 Щитов (Хмелевский) – 09:03 (3x3) 3:2 Кубраков (Лукашевич) – 09:33 (3x3) 3:3 Галако – 12:05 (3x3) 4:3 Слыш (Лукашевич) – 12:21 (3x3) 4:4 Щитов – 14:46 (3x3) 5:4 Кубраков (Слыш ) – 16:54 (3x3) 6:4 Паценкин (Лукашевич) – 17:22 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
28 декабря 2024, суббота. 10:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
Авангард
Омск
1:0 Марченко (Лукашевич) – 03:52 (3x3) 2:0 Коробов (Лукашевич) – 04:21 (3x3) 3:0 Слыш – 09:31 3:1 Макаров – 12:52 (3x3) 4:1 Лукашевич (Слыш ) – 14:59 (3x3) 4:2 Макаров (Рыбин) – 18:10 (3x3) 5:2 Паценкин – 19:18
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
28 декабря 2024, суббота. 11:40 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шляхтов (Курбанов) – 04:51 (3x3) 2:0 Дрожжин (Гималетдинов) – 05:48 (3x3) 3:0 Дрожжин (Муравьёв) – 06:40 (3x3) 4:0 Муравьёв (Чупин) – 09:25 (3x3) 5:0 Дрожжин (Муравьёв) – 14:28 (3x3) 6:0 Чупин – 17:13 (3x3) 7:0 Орлов (Шляхтов) – 19:27 (3x3) 7:1 Крикунов (Хмелевский) – 20:08 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
28 декабря 2024, суббота. 12:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Авангард
Омск
1:0 Орлов (Шляхтов) – 07:26 (3x3) 2:0 Чупин (Лазушин) – 08:48 (3x3) 3:0 Дрожжин (Горохов) – 13:45 (3x3) 4:0 Чупин (Лазушин) – 16:14 (3x3) 5:0 Муравьёв (Илья Иванов) – 17:28 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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