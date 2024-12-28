Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» назвал сумму компенсации за переход Кожевникова из «Спартака» в «Омские Крылья»

«Авангард» назвал сумму компенсации за переход Кожевникова из «Спартака» в «Омские Крылья»
Аудио-версия:
Комментарии

«Авангард» назвал сумму компенсации за переход нападающего Кирилла Кожевникова из системы «Спартака» в «Омские Крылья».

«Накануне в СМИ появилась ложная информация о сумме компенсации за нападающего Кирилла Кожевникова при переходе из «Спартака» в «Омские Крылья» в размере 25 миллионов рублей. Сумма компенсации согласно договорённостям между руководителями клубов составила одну тысячу рублей, чему у ХК «Авангард» есть документальное подтверждение», — сказано в сообщении пресс-службы омского клуба.

Ранее стало известно, что в результате обмена на денежную компенсацию нападающий системы «Спартака» Кирилл Кожевников продолжит свою карьеру в системе омского «Авангарда». В системе «Спартака» 25-летний форвард играл с 2022 года, проведя 12 матчей (1+0) за красно-белых в КХЛ и 102 игры в составе фарм-клуба «Спартака», воскресенского «Химика», набрав 35 (15+20) очков.

Материалы по теме
ЦСКА и «Авангард» провернули серию громких сделок! Кто окажется в выигрыше?
ЦСКА и «Авангард» провернули серию громких сделок! Кто окажется в выигрыше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android