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Станислав Галиев: видно, что в ЦСКА есть стержень победителя

Станислав Галиев: видно, что в ЦСКА есть стержень победителя
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Серебряный призёр Олимпийских игр нападающий ЦСКА Станислав Галиев заявил, что в армейском клубе есть «стержень победителя», благодаря которому клуб в очередной раз может стать обладателем Кубка Гагарина.

— В этой раздевалке после прошлого сезона осталось не так много народу из того состава, при котором ЦСКА тотально доминировал в КХЛ в 2017–2023 годах. Но всё-таки чувствуется ещё победный дух внутри команды?
— Да, есть такое. Я только что познакомился с некоторыми ребятами в ЦСКА. Но видно, что есть в команде такой крепкий стержень. Стержень победителя.

С такой игрой можно бороться за самые высокие места. Команда хорошая, находится в хорошей форме, в ней собраны отличные хоккеисты. И атмосфера в раздевалке прекрасная — я здесь всего ничего, но мне нравится, принял коллектив меня хорошо. В общем, у ЦСКА есть всё для победы в Кубке Гагарина, — приводят слова Галиева «Известия».

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