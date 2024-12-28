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Плющев: эмоции Ротенберга понять можно — потеря Кузнецова очень значимая

Плющев: эмоции Ротенберга понять можно — потеря Кузнецова очень значимая
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова Романа Ротенберга, возглавляющего СКА, который призвал жёстче бороться с грязными силовыми приёмами в КХЛ.

«Не думаю, что Ротенберг говорил конкретно о Кузнецове или о своих игроках. Речь о том, чтобы применять более жёсткие санкции к хоккеистам, которые нарушают правила и создают травмоопасные прецеденты. Необходимо ужесточение правил, поскольку в последнее время они были слишком либерализованы.

У нас постоянно звучат заявления о борьбе с грязью, драками и так далее, а на деле это всё по большому счёту поощряется. Понятно, что хоккей — контактная игра, но это не значит, что хоккеисты и судьи могут воротить всё так, как захотят. Эмоции Ротенберга понять можно — потеря Кузнецова очень значимая, особенно накануне плей-офф. И ведь выдумывать ничего не нужно — просто не надо коверкать уже существующие правила», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт.ру».

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