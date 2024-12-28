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Иван Демидов установил рекорд по очкам за сезон среди игроков СКА, не достигших 20 лет

Иван Демидов установил рекорд по очкам за сезон среди игроков СКА, не достигших 20 лет
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Нападающий СКА Иван Демидов после встречи с ХК «Сочи» (5:4) установил новый рекорд по очкам за сезон в чемпионатах России и КХЛ среди игроков армейского клуба, не достигших 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Попов (Хохлачёв, Тянулин) – 06:31 (5x5)     1:1 Бардаков (Плотников, Сапего) – 07:45 (5x5)     1:2 Григоренко (Демидов, Плотников) – 12:43 (5x4)     2:2 Биттен (Попов) – 18:13 (5x5)     3:2 Хафизов (Мачулин) – 30:51 (5x5)     4:2 Кузнецов (Яремчук) – 46:40 (5x5)     4:3 Демидов (Плотников) – 52:40 (5x5)     4:4 Никишин (Толчинский) – 55:43 (5x5)     4:5 Грицюк (Деанджело, Сапего) – 58:01 (5x5)    

После матча в Сочи на счету нападающего стало 26 (10+16) баллов в 38 играх. Ранее рекордсменом был Егор Михайлов, который в сезоне-1997/1998 набрал 25 (14+11) очков в 42 матчах. Такой результативности Михайлову хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром армейцев в том сезоне. В КХЛ до Демидова лучший результат показал Василий Подколзин, который в 51 матче регулярки и плей-офф сезона-2020/2021 набрал 22 (11+11) балла.

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