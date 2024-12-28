Иван Демидов установил рекорд по очкам за сезон среди игроков СКА, не достигших 20 лет

Нападающий СКА Иван Демидов после встречи с ХК «Сочи» (5:4) установил новый рекорд по очкам за сезон в чемпионатах России и КХЛ среди игроков армейского клуба, не достигших 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

После матча в Сочи на счету нападающего стало 26 (10+16) баллов в 38 играх. Ранее рекордсменом был Егор Михайлов, который в сезоне-1997/1998 набрал 25 (14+11) очков в 42 матчах. Такой результативности Михайлову хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром армейцев в том сезоне. В КХЛ до Демидова лучший результат показал Василий Подколзин, который в 51 матче регулярки и плей-офф сезона-2020/2021 набрал 22 (11+11) балла.