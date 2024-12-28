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Адмирал — Сибирь, результат матча 28 декабря 2024, счет 0:1, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Сибири»
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Рассказов, Мартынов) – 14:49 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 15-й минуте первого периода Максим Карпов с передач Кирилла Рассказова и Егора Мартынова открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала победной для новосибирского клуба. Во второй и третьей двадцатиминутках команды обошлись без заброшенных голов.

Напомним, для команд это была вторая игра за текущую неделю. 23 декабря «Сибирь» в Новосибирске одержала волевую победу со счётом 4:2.

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