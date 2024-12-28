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Вице-президент КХЛ: лига заинтересована в возвращении пива на стадионы

Вице-президент КХЛ: лига заинтересована в возвращении пива на стадионы
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Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы Континентальной хоккейной лиги.

«Лига действительно заинтересована, о чём мы неоднократно говорили. Мы не видим в этом никаких рисков. Есть примеры арен, на которых продаётся пиво, и никаких инцидентов не происходит. Поэтому мы категорически поддерживаем эту инициативу. Её продвигают, но, к сожалению, довольно медленно, поскольку существенных изменений нет», — приводит слова Доброхвалова «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор новосибирской «Сибири» Лев Крутохвостов оценил вероятность появления пива на стадионе.

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